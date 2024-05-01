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200 тюменцев участвуют в забегах Казанского марафона

Общество, 11:03 12 мая 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Около 200 спортсменов-любителей из Тюменской области участвуют в X Казанском марафоне. Они традиционно бегут на всех дистанциях — 5, 10, 21 и 42 км.

Также тюменцы присоединились к Параду наций — пронесли флаг региона по казанскому стадиону.

Юбилейный марафон проходит в Казани 11 и 12 мая. Организаторы сообщают о 30 тыс. участниках из разных стран и почти всех субъектов РФ.

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