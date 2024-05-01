Попурри 11 чемпионов мира по аккордеону и баяну впервые прозвучало в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 чемпионов мира по аккордеону и баяну приняли участие в концерте – открытии II Чемпионата России. Они подарили слушателям музыкальную палитру из легендарных композиций. Аранжировку выступления каждого баяниста и аккордеониста для концерта подготовил Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника.

"Российская школа аккордеонистов и баянистов остается одной из самых влиятельных в мире. Мы рады, что именно Тюмень откликнулась на проведение нашего чемпионата. Это удивительный город. И отрадно, что в чемпионате участвует много тюменских музыкантов", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" итальянский аккордеонист, президент Международной конфедерации аккордеонистов CIA, председатель жюри II Открытого чемпионата Мирко Патарини.

В программу концерта вошли произведения Петра Чайковского, Никколо Паганини, Модеста Мусоргского, Эрнесто Лекуона и других классиков. Также прозвучал хит композитора, педагога, который воспитал более 10 чемпионов мира, члена жюри чемпионата Вячеслава Семенова. Авторскую композицию "Трасса М-12" подарил тюменцам Эдуард Аханов.

Тюменцы сопровождали выступления именитых музыкантов криками браво и громкими, продолжительными аплодисментами.

Открытый чемпионат России по аккордеону и баяну пройдет в Концертном зале "Золотые ворота Сибири" с 12 по 16 мая. Заявки поступили от более 500 исполнителей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наш музыкальный конкурс широкий по географии. К нам приехали музыканты из Китая, Италии, Беларуси, Эстонии, Швеции, из российских городов от Москвы до Сахалина. Аккордеон и баян позволяют удерживать связи с людьми из разных стран. Никакие антироссийские санкции не мешают участникам выходить на международный уровень. Наш чемпионат посвящен музыке, дарованиям", - подчеркнул артистический директор чемпионата Александр Селиванов.

Победители получат медали в виде голосов для аккордеона и денежное вознаграждение. Призовой фонд – более 2 млн рублей.

В Тюмени сформируют сборную России для участия в чемпионате мира. Он состоится в итальянском городе Кастель-дель-Монте. На участие в нем каждый музыкант получит от организаторов по 500 тыс. рублей.

Добавим, на первом чемпионате России в Тюмени в апреле 2023 г. состязалось 74 участника из 22 регионов страны. В состав сборной России попали 12 победителей различных категорий чемпионата. Тогда россияне на Кубке мира в Боснии и Герцеговине завоевали четыре золота и одну бронзу.

Анжела Лебедева