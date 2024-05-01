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Попурри 11 чемпионов мира по аккордеону и баяну впервые прозвучало в Тюмени

Общество, 12:11 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 чемпионов мира по аккордеону и баяну приняли участие в концерте – открытии II Чемпионата России. Они подарили слушателям музыкальную палитру из легендарных композиций. Аранжировку выступления каждого баяниста и аккордеониста для концерта подготовил Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Российская школа аккордеонистов и баянистов остается одной из самых влиятельных в мире. Мы рады, что именно Тюмень откликнулась на проведение нашего чемпионата. Это удивительный город. И отрадно, что в чемпионате участвует много тюменских музыкантов", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" итальянский аккордеонист, президент Международной конфедерации аккордеонистов CIA, председатель жюри II Открытого чемпионата Мирко Патарини.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В программу концерта вошли произведения Петра Чайковского, Никколо Паганини, Модеста Мусоргского, Эрнесто Лекуона и других классиков. Также прозвучал хит композитора, педагога, который воспитал более 10 чемпионов мира, члена жюри чемпионата Вячеслава Семенова. Авторскую композицию "Трасса М-12" подарил тюменцам Эдуард Аханов.

Тюменцы сопровождали выступления именитых музыкантов криками браво и громкими, продолжительными аплодисментами.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Открытый чемпионат России по аккордеону и баяну пройдет в Концертном зале "Золотые ворота Сибири" с 12 по 16 мая. Заявки поступили от более 500 исполнителей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наш музыкальный конкурс широкий по географии. К нам приехали музыканты из Китая, Италии, Беларуси, Эстонии, Швеции, из российских городов от Москвы до Сахалина. Аккордеон и баян позволяют удерживать связи с людьми из разных стран. Никакие антироссийские санкции не мешают участникам выходить на международный уровень. Наш чемпионат посвящен музыке, дарованиям", - подчеркнул артистический директор чемпионата Александр Селиванов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Победители получат медали в виде голосов для аккордеона и денежное вознаграждение. Призовой фонд – более 2 млн рублей.

В Тюмени сформируют сборную России для участия в чемпионате мира. Он состоится в итальянском городе Кастель-дель-Монте. На участие в нем каждый музыкант получит от организаторов по 500 тыс. рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Добавим, на первом чемпионате России в Тюмени в апреле 2023 г. состязалось 74 участника из 22 регионов страны. В состав сборной России попали 12 победителей различных категорий чемпионата. Тогда россияне на Кубке мира в Боснии и Герцеговине завоевали четыре золота и одну бронзу.

Анжела Лебедева

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# аккордеон , Тюменский филармонический оркестр , чемпионат России

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