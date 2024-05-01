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В Тюменской области спрос на услуги подготовки дач к сезону вырос в разы за месяц

Экономика, 20:02 18 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спрос на услуги подготовки дач к сезону вырос в разы за месяц по Тюменской области. Одной из самых популярных стала корчевание – плюс 836 %. Интерес к услугам газонокосильщиков увеличился на 748 %.

Также по данным онлайн-платформы "Авито услуги" жители региона готовы делегировать профессионалам покос травы, удаление кустарников, обработку растений, посадку деревьев и благоустройство. Спрос на эти работы вырос от 2,5 до 6,5 раз.

"С приходом сезона в апреле 2024 года на рынок вернулись специалисты, предоставляющие дачные услуги. Количество предложений от мастеров за месяц в Тюмени выросло на 59 процентов. По сравнению с апрелем 2023 года, прирост на 14 процентов. Больше всего на "Авито услугах" за месяц выросло количество специалистов по покосу травы – плюс 84 процента, и обработке растений – 24 процента", - привела данные руководитель категории "Строительство и ремонт" в "Авито услуги" Светлана Филимонова.

Несмотря на рост спроса, цены на основные дачные услуги остались на прежнем уровне: покос травы стоит от 350 рублей, обработка растений — от 500 рублей.

Оксана Корнеенкова

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# садоводы , услуги

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