Тюменцы проходят военные сборы в Центральном округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, находящиеся в запасе, направлены на военные сборы 13 мая. Они пройдут на территории Центрального округа, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Участников ожидает подготовка и переподготовка по специальностям, которые они получили во время срочной службы или в период пребывания в запасе. Сборы продлятся от двух недель до полутора месяцев в соответствии с планом их подготовки и проведения, уточнил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.