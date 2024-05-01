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Тюменцы проходят военные сборы в Центральном округе

Общество, 18:19 13 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, находящиеся в запасе, направлены на военные сборы 13 мая. Они пройдут на территории Центрального округа, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Участников ожидает подготовка и переподготовка по специальностям, которые они получили во время срочной службы или в период пребывания в запасе. Сборы продлятся от двух недель до полутора месяцев в соответствии с планом их подготовки и проведения, уточнил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

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