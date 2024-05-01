Тюменцы участвуют в Байкальском антинаркотическом форуме

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области участвует во II Всероссийском Байкальском антинаркотическом форуме в Иркутске с 13 по 15 мая. Особый интерес участников вызвал опыт региона в реабилитации семей с детьми, у которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью, сообщает инфоцентр правительства.

"В ходе реабилитации мы проводим работу с семьей, направленную на изменение жизненных установок, формирование здорового образа жизни, а также формирование родительских компетенций", - рассказала начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Во время пленарного заседания Инга Тигеева презентовала систему межведомственной работы в сфере лечения, социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан.