  • 13 мая 202413.05.2024понедельник
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы участвуют в Байкальском антинаркотическом форуме

Общество, 18:53 13 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области участвует во II Всероссийском Байкальском антинаркотическом форуме в Иркутске с 13 по 15 мая. Особый интерес участников вызвал опыт региона в реабилитации семей с детьми, у которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью, сообщает инфоцентр правительства.

"В ходе реабилитации мы проводим работу с семьей, направленную на изменение жизненных установок, формирование здорового образа жизни, а также формирование родительских компетенций", - рассказала начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Во время пленарного заседания Инга Тигеева презентовала систему межведомственной работы в сфере лечения, социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# профилактика наркомании

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 13.05.2024Тобольская художница рисует драконов в московском метро
19:21 13.05.2024В подтопленных районах Тюменской области от гепатита А привито 36 тыс. 613 человек
18:53 13.05.2024Тюменцы участвуют в Байкальском антинаркотическом форуме
18:19 13.05.2024Тюменцы проходят военные сборы в Центральном округе