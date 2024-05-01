В Ишиме дети с ОВЗ обменяют Бабу-ягу на сладости

| Фото: предоставлено Виталием Русаковым | Фото: предоставлено Виталием Русаковым

Грантовый проект "Мультстудия 2.0" ишимской киностудии детско-юношеского творчества "Позитив" вышел на финишную прямую. Дети готовятся к итоговой ярмарке, где будут продавать гостям за сладости фигурки мультяшных героев, разукрашенные своими руками. Для этого каждому участнику заказали по индивидуальной 3D-Бабе-яге. Праздник продолжит показ четырех созданных детьми мультфильмов и чаепитие.

| Фото: предоставлено Виталием Русаковым | Фото: предоставлено Виталием Русаковым

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор АНО "КДЮТ "Позитив" Виталий Русаков.

По его словам, на данный момент полностью готовы три мультфильма, четвертый находится в стадии монтажа.

Режиссер Наталья Русакова пояснила, что с голосом детей снят один мультфильм, к нему ребята сами придумывали сюжет и зачитывали текст.

"Процесс озвучки всегда сложный, потому что у нас есть дети с ограниченными возможностями здоровья, плохо говорящие, поэтому собираем фразу, которую сказал ребенок, буквально по крупицам. Но это и самый яркий мультфильм в эмоциональном плане для родителей, иногда до слез. Да и дети с удовольствием слушают себя", - рассказала режиссер.

| Фото: предоставлено Виталием Русаковым | Фото: предоставлено Виталием Русаковым

Остальные мультфильмы сделаны либо под музыкальное сопровождение, к примеру, один – это логоритмика Железновых "Автобус", в нем будут фотографии детей, это даст им возможность увидеть себя еще раз. Ведь за четыре месяца проекта ребята забывают, что было в начале. Еще два мультфильма сделаны в разных техниках,где на готовую музыкальную подложку дети создают свою историю.

| Фото: предоставлено Виталием Русаковым | Фото: предоставлено Виталием Русаковым

Всего в проекте участвуют 32 ребенка с ОВЗ и дети защитников Донбасса, но немного позже к коллективу присоединилась еще одна девочка, у которой сложности с общением, она тяжело идет на контакт со сверстниками. В студии адаптация участницы идет хорошо, она стала общаться с ребятами и участвовать в процессе создания мультфильмов.

Наталья Русакова рассказала, что в проекте почти все дети с речевыми дефектами, и отнесла это к современным реалиям.

"В настоящее время встретить ребенка с чистой и правильной речью – большая редкость. Кроме того, много детей в очках. На мой взгляд – это последствия использования гаджетов, которые часто заменяют ребенку общение с родителями и даже с бабушками и дедушками", - отметила она.

| Фото: предоставлено Виталием Русаковым | Фото: предоставлено Виталием Русаковым

По словам Натальи Русаковой, каждое занятие в студии проходит весело и продуктивно. Ребята общаются, поют песни, загадывают загадки, хохочут, играют в "хорошо - плохо", разгадывают придуманные для них педагогом кроссворды.

Недавно режиссер выяснила, что дети не умеют объяснять пословицы и поговорки и сделала упор на эту тему. К примеру, разобрали с ребятами такую: "Кому война, а кому мать родна".

| Фото: предоставлено Виталием Русаковым | Фото: предоставлено Виталием Русаковым

"У нас нет строгого формата занятий, это творчество, а оно не должно быть в рамках", - подытожила Наталья Русакова.

Напомним, по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году проект ишимской киностудии детско-юношеского творчества "Позитив" "Мультстудия 2.0" получил поддержку в размере около 1 млн руб.

| Фото: предоставлено Виталием Русаковым | Фото: предоставлено Виталием Русаковым

Инна Кондрашкина