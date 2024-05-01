  • 14 мая 202414.05.2024вторник
  • USD91,6330
    EUR98,8486
  • В Тюмени 6..8 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 3,5 тысяч юных тюменцев присоединились к акции "Окна Победы"

Общество, 18:19 14 мая 2024

Тюменское региональное отделение "Движения первых" | Фото: Тюменское региональное отделение "Движения первых"

Более 3,5 тыс. юных жителей Тюменской области присоединились ко Всероссийской акции "Окна Победы". Общими силами активисты украсили 2,5 тыс. окон в школах, домах и квартирах, сообщает пресс-служба регионального отделения "Движения первых".

"Окна Победы" – одна из главных памятных акций в честь Дня Победы. По всей стране и за рубежом люди украшают окна к 9 мая, чтобы почтить память Героев Отечества и создать особую атмосферу дома и на родных улицах. В этом году акция стартовала 17 апреля.

Некоторые ребята вышли за пределы своих школ и домов. Так, ярковские школьники украсили окна в доме ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Семёновича Семёнова, а ребята из Упоровского района - в одном из филиалов областной больницы. Школьники поздравили пациентов и работников стационара с наступающим Днём Победы и вручили им небольшие памятные подарки – георгиевские ленты.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Движение первых , Окна Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 14.05.2024Участники книжного клуба прочитают стихи в научной библиотеке
19:44 14.05.202466 домов находятся в зоне подтопления в селе Большой Карагай
19:37 14.05.2024"Россети Тюмень" обеспечили электроснабжение новой школы в Тюменской области
19:02 14.05.2024Более 2,7 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Ремезов за праздничные дни