Более 3,5 тысяч юных тюменцев присоединились к акции "Окна Победы"

| Фото: Тюменское региональное отделение "Движения первых" | Фото: Тюменское региональное отделение "Движения первых"

Более 3,5 тыс. юных жителей Тюменской области присоединились ко Всероссийской акции "Окна Победы". Общими силами активисты украсили 2,5 тыс. окон в школах, домах и квартирах, сообщает пресс-служба регионального отделения "Движения первых".

"Окна Победы" – одна из главных памятных акций в честь Дня Победы. По всей стране и за рубежом люди украшают окна к 9 мая, чтобы почтить память Героев Отечества и создать особую атмосферу дома и на родных улицах. В этом году акция стартовала 17 апреля.

Некоторые ребята вышли за пределы своих школ и домов. Так, ярковские школьники украсили окна в доме ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Семёновича Семёнова, а ребята из Упоровского района - в одном из филиалов областной больницы. Школьники поздравили пациентов и работников стационара с наступающим Днём Победы и вручили им небольшие памятные подарки – георгиевские ленты.