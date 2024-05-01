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66 домов находятся в зоне подтопления в селе Большой Карагай

Общество, 19:44 14 мая 2024

Ход работ по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай в Вагайском районе оценил губернатор Тюменской области Александр Моор 14 мая.

Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш.

Сейчас особое внимание уделяется эвакуации населения из опасной зоны. Под угрозой подтопления 66 домов.

"За последние трое суток вода добавила плюс 60 см. Судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области выше по течению, вода продолжит прибывать", - добавил губернатор.

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# Александр Моор , паводок

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