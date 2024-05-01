Тюменские команды стали победителями на всероссийском фестивале по парусному спорту

| Фото: ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Всероссийский фестиваль ВОИ по парусному спорту завершился в п. Андреевский Тюменского района. В классе "Яркат" весь пьедестал победителей заняли представители Тюменской области. В классе "Радиоуправляемые яхты" участники состязались в личном зачете. Третье место занял Николай Василинец из Упоровского района Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Отметим, на регате встретились 16 экипажей, более 30 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Омской областей, ХМАО - Югры, Пермского края и Удмуртской Республики. Участниками стали сборные региональных организаций ВОИ - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата от 18 лет и старше.

Добавим, фестиваль парусного спорта в Тюмени дал старт всероссийскому фестивалю, который пройдет на территории страны в три этапа в трех федеральных округах России. Победители трех этапов, занявшие первое, второе и третье места в классе, поборются за звание лучших яхтсменов страны в сентябре в Москве.