Отопительный сезон в Ишиме завершился 15 мая

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Отопительный сезон в Ишиме завершился 15 мая. Об этом сообщает администрация города.

За лето специалисты компании СУЭНКО проведут модернизацию квартальной котельной и центрального теплового пункта с заменой основного технологического оборудования. В районе жилого дома на ул. Чкалова, 23 заменят тепловые сети. На котельных № 35 и № 46 в районе железнодорожного вокзала увеличат мощность и заменят теплосетевое оборудование. Также в планах отремонтировать 468 м наиболее изношенных участков городских тепловых сетей.

Отметим, что осенне-зимний период в пяти муниципалитетах Тюменской области - Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и пос. Демьянка завершается в штатном режиме.