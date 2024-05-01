Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе

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Первое заседание обновленного состава правительства РФ провел председатель Михаил Мишустин 15 мая. Он поздравил участников заседания с назначением и напомнил, что это серьезная ответственность.

"Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая четко и эффективно", – добавил он. И призвал коллег внимательно отнестись к достижению обновленных национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также к реализации послания президента Федеральному Собранию.

Михаил Мишустин попросил членов правительства внимательно отнестись к прозвучавшим в Госдуме предложениям. Он напомнил о поручении Владимира Путина определить в ближайшее время финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса.

"Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке в том числе новых законов и новых нормативных актов. И не забывать о главном: наша задача – в полном объеме и в срок выполнять поручения президента. Делать все возможное для повышения качества жизни людей в каждом регионе", – сказал председатель правительства.