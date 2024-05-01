БФРГТ представил мерч к 25-летию со дня создания

| Фото: vk.com/cftyumen | Фото: vk.com/cftyumen

Праздничный мерч подготовил Благотворительный фонд развития города Тюмени к 25-летию со дня образования. Его отметят 28 июля.

Автор мерча - дизайнер Аня Нукалова. По информации фонда, за основу она взяла элементы резьбы наличника, изображённого на логотипе БФРГТ.

"Этот наличник украшает дом купца В. П. Буркова, построенный в конце XIX века на улице Садовой. Сейчас это – Дзержинского, 30. Символично, что виноград, вырезанный мастером, означает благотворительность, благополучие и достаток. Кроме того, среди рисунков можно найти и современные символы Тюмени: Троицкий монастырь, Мост влюблённых", - рассказали в БФРГТ.

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Кружка, два вида футболок, стикерпак и сумка вошли в коллекцию праздничного мерча. Их можно получить, участвуя в мероприятиях фонда.

"Продаваться ничего не будет. Можно участвовать в наших мероприятиях и получить в подарок. Например, 21 июня в музейном павильоне "Торговый Дом И. П. Колокольникова. Наследники" откроется выставка к 25-летию Благотворительного фонда развития города Тюмени. Вход бесплатный. Можно будет поучаствовать в викторине и получить за правильные ответы что-то из мерча", - уточнила руководитель направления по связям с общественностью БФРГТ Алена Бучельникова.