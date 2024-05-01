Актуальные вопросы флебологии обсудят на конференции в Тюмени 17 и 18 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Третья научно-практическая конференция "Сосудистая хирургия в практике общего хирурга: актуальные вопросы флебологии" состоится в Тюмени с 17 по 18 мая, сообщает областной департамент здравоохранения.

Первый день конференции пройдет в формате докладов и обсуждений актуальных вопросов флебологии с представителями Ассоциации флебологов России, докторами Российской Академии Наук, НМИЦ Терапии и профилактической медицины Минздрава России, Тюменского ГМУ, практикующими хирургами флебологических клиник страны.

Во второй день на базе стационара МСЧ "Нефтяник" запланирована "живая хирургия". Онлайн-трансляция из операционных позволит участникам наблюдать за ходом передовых хирургических методик в конференц-зале клиники и на сайте образовательного проекта для врачей "Актуальная флебология".

"За два дня участники получат такой образовательный контент, в котором сосредоточен богатейший опыт хирургической практики во флебологии и эстетической хирургии, а также новейшие научные представления в этой области медицины от лучших экспертов", - рассказала заведующий Центром флебологии МСЧ "Нефтяник" Елена Мурзина.