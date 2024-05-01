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Выпускниками начальной хирургической школы Тюменского медуниверситета стали 48 ребят

Общество, 17:07 15 мая 2024

www.tyumsmu.ru

48 учеников 10 и 11 классов завершили обучение в Начальной хирургической школе Тюменского медицинского университета. Они успешно справились с итоговым зачетом, сообщает вуз.

Профориентационный проект для старшеклассников "Начальная хирургическая школа" запущен два года назад. Студенты ТМУ получили грант на его реализацию, они же ведут занятия для школьников.

В течение семи месяцев, с прошлой осени, школьники осваивали теоретические и практические азы хирургии на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии с курсом остеопатии. Сначала изучали медицинские инструменты, виды хирургических швов и узлов, а затем углубились в узкие направления – абдоминальную, пластическую, сердечно-сосудистую и нейрохирургию, гинекологию и травматологию.

"За это время выбыло всего двое человек. Остальные школьники были очень активными и любознательными. Мы постарались включить в учебный процесс много практических занятий. Например, ребята из группы по нейрохирургии учились шить за микроскопом, травматологи - накладывать гипс, абдоминальные хирурги - выполнять кишечные швы. Думаю, что благодаря полученным знаниям им будет проще осваивать анатомию и латинский язык на первом курсе вуза. Кроме того, у них будет представление о том, как проходят занятия и зачеты у студентов", - рассказала куратор и преподаватель начальной хирургической школы, студентка ТМУ Ольга Стряпихина.

Все выпускники получат сертификаты об успешном освоении учебного курса и баллы на HippoКарту - электронную бонусную карту учета индивидуальных достижений школьников. Студенты – преподаватели намерены отдельно отметить самых активных учеников.

Начальная хирургическая школа возобновит работу в новом учебном году. Конкурсный набор слушателей будет объявлен осенью.

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