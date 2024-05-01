Ялуторовские врачи спасли пациента с тромбом в артерии головного мозга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пациента с тромбом в артерии головного мозга спасли врачи областной больницы №23 в Ялуторовске. Молодой человек поступил в медучреждение в тяжелом состоянии, у него диагностировали онемение конечностей с правой стороны тела и отсутствие внятной речи, сообщает областной департамент здравоохранения.

Неврологи больницы совместно с хирургами территориального Центра медицины катастроф ОКБ №1 установили диагноз. Нарушение проходимости сосуда могло привести к инвалидности.

Тромбэктомию, операцию по удалению тромба, нельзя было провести из-за анатомической особенности. Поэтому врачи решили провести тромболитическую терапию, то есть растворить тромб.

"Эффект после процедуры был сразу: появились движения в правой руке и ноге. На следующие сутки после лечения пациент уже самостоятельно сел в кровати. На пятые сутки начал ходить без использования вспомогательных средств, стал понимать речь", — рассказал заведующий неврологическим отделением областной больницы №23 Дмитрий Плотников.

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи положительно оценивают динамику пациента. Сейчас молодой человек проходит реабилитацию. После курса восстановления он сможет вернуться к нормальной, полноценной жизни.