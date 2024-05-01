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Тюменских студентов познакомили с арабской культурой

Общество, 16:40 16 мая 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

День арабской культуры состоялся в ТюмГУ. Гостей встречали ароматы восточных специй, звуки национальной музыки и яркие краски национальных узоров, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участникам события были представлены фотографии, отражающие красоту и разнообразие арабского мира. Их познакомили с арабской литературой и кулинарией, показали спектакль "Шахерезада и султан". Также ребята задали вопросы и обсудили интересующие темы, что позволило им более глубоко понять и оценить многогранность арабского мира.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Встреча напомнила о важности уважения и толерантности к различиям, а также о богатстве, которое приносит взаимодействие различных культур.

Напомним, на сегодняшний день в ТюмГУ обучаются 50 студентов и 18 аспирантов из Арабских стран. Это Алжир, Египет, Иордания, Йемен, Ирак, Ливан, Марокко, Сирия, Судан.

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# иностранные студенты , ТюмГУ

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