Тюменский психолог расскажет родителям о сказкотерапии

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева

Мини-тренинг "Поможем читать сказки по-новому" проведет для родителей практикующий психолог Ирина Русяева в детской библиотеке им. Лагунова 18 мая. Мероприятие пройдет в рамках цикла "Точка общения", который приурочен к Году семьи в России.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Ирина Русяева расскажет, как сказкотерапия помогает справиться с детскими страхами, гневом, неуверенностью, какие сказки актуальны для детей разных возрастов, научит слушателей сочинять несколько видов сказок для конкретных целей. Родители подростков получат ответы, как история, сочинённая их взрослеющим ребёнком, отражает его внутренний мир.

"В библиотеке объединяется родительское сообщество с экспертами. Они обсуждают вопросы педагогики, семейной психологии, воспитания и развития детей. Всего за год пройдет семь встреч, для каждой из них мы готовим подборку тематической литературы", – сообщила руководитель детской библиотеки им. Лагунова Светлана Яркова.

Напомним, на прошедших заседаниях для родителей выступили педагог-психолог, автор программы по адаптации школьников Наталья Сысовская и косторез, член Союза художников России, лауреат международных конкурсов Светлана Паенян.

На мероприятия цикла "Точка общения" можно приходить вместе с детьми: параллельно встрече для родителей будут проходить мастер-классы и игротека. Вход свободный. Телефоны для справок: 8 (3452) 35-98-42, 35-85-95.

Возрастное ограничение: 0+.