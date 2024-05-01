Тобольские активисты "Движения первых" отправились в патриотическую турпоездку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Тобольского района отправилась в патриотическую туристическую поездку в Екатеринбург 17 мая. В состав вошли активисты "Движения первых" — ребята, которые добились больших успехов в учёбе, спорте, проектной и общественной деятельности, сообщает администрация муниципалитета.

В течение двух дней их ждёт насыщенная программа: знакомство с городом, посещение выставки военной техники под открытым небом, экскурсия в музей авиации "Крылья Победы" и многое другое.

Отметим, что инициатором поездки стал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.