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В Тюмени проводят конкурс рассказов о семейных традициях

Общество, 10:36 18 мая 2024

Киберпатруль Тюменской области | Фото: Киберпатруль Тюменской области

Конкурс рассказов о семейных традициях проводят в Тюмени. Победители получат билеты в аквапарк. Приурочено мероприятие Международному дню семей.

"Семейные традиции - важная составляющая хороших отношений между ее членами. У каждой семьи они свои: кто-то собирается за одним столом в праздники, другие регулярно выезжают на природу. Конкурсом мы хотели напомнить о том, как важно сохранять их и чтить", - сообщила руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.

К рассказу о традиции нужно подойти творчески: проиллюстрировать текст фотографиями, либо сделать коллаж, ВК-клип, видео. Далее материалы участник конкурса публикует на личной странице во ВКонтакте под хэштегом #семейнаятрадиция72. В публикации важно отразить, как традиция объединяет членов семьи.

Участвовать могут подписчики официального сообщества во ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области". Пост должен быть опубликован до 29 мая. От каждой семьи на конкурс принимается один пост. Итоги объявят в День защиты детей – 1 июня, пишет Мегатюмень.

Возрастное ограничение 6+.

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# киберпатруль , конкурсы , семейные ценности

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