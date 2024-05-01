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В Тюменской области более 7 тысяч инвалидов пройдут МСЭ заочно

Общество, 11:39 18 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7 тыс. инвалидов выбрали заочный формат медико-социальной экспертизы в Тюменской области. В ходе МСЭ специалисты устанавливают инвалидность и разрабатывают индивидуальную программу реабилитации. Еще чуть больше 1 тыс. человек пройдут обследование очно.

"Иногда гражданина, который выбрал заочную медико-социальную экспертизу, все же могут вызвать в бюро МСЭ на очное освидетельствование. Например, если потребуется обследование на специальном диагностическом оборудовании, которое есть только в данном учреждении, или необходим подбор технических средств реабилитации, либо же обнаружено несоответствие между данными исследований и заключениями специалистов медицинских организаций, а также, если нет возможности удостовериться в полноте сведений, содержащихся в документах", - уточнила руководитель-главный эксперт ФКУ "Главное бюро МСЭ по Тюменской области" Минтруда РФ Надежда Олькова.

Заочная форма экспертизы особенно удобна для жителей деревень и сёл. Результат высылается заказным письмом или выдается на руки. Есть плюсы и у очной - специалисты бюро лично беседуют с инвалидом и осматривают его, при необходимости оказывают помощь в подборе подходящего технического средства реабилитации, сообщает tmn.aif.ru.

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# инвалиды , МСЭ

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