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60 портретов героев-участников ВОВ выставили на "Стене памяти" в Тюмени

Общество, 16:35 18 мая 2024

Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

60 портретов героев-участников Великой Отечественной войны собрали для акции "Стена памяти" в Тюмени. Их принесли 30 жителей областного центра организаторам, которыми стали Студцентр Тюменской области и общественное движение "Волонтеры Победы".

"Я приняла участие в акции и очень этим горжусь. Принесла портрет своего прадедушки Рахимова Салахетдина Фасхетдиновича и историю о нем. Чувствуется единство с незнакомыми тебе людьми и трепет от воспоминаний, которые пережили наши родственники. Очень надеюсь, что акция станет ежегодной и в следующий раз соберет еще больше участников", - рассказала член Студенческого совета Тюменской области Аделина Якушенко.

Организаторы отметили, что среди портретов героев есть и фотография бойца, погибшего на СВО. В акции "Стена памяти" поучаствовали студенты, жители Тюмени и региона, пишет КП-Тюмень.

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# День Победы , студенческий совет

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