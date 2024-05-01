60 портретов героев-участников ВОВ выставили на "Стене памяти" в Тюмени

| Фото: Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

60 портретов героев-участников Великой Отечественной войны собрали для акции "Стена памяти" в Тюмени. Их принесли 30 жителей областного центра организаторам, которыми стали Студцентр Тюменской области и общественное движение "Волонтеры Победы".

"Я приняла участие в акции и очень этим горжусь. Принесла портрет своего прадедушки Рахимова Салахетдина Фасхетдиновича и историю о нем. Чувствуется единство с незнакомыми тебе людьми и трепет от воспоминаний, которые пережили наши родственники. Очень надеюсь, что акция станет ежегодной и в следующий раз соберет еще больше участников", - рассказала член Студенческого совета Тюменской области Аделина Якушенко.

Организаторы отметили, что среди портретов героев есть и фотография бойца, погибшего на СВО. В акции "Стена памяти" поучаствовали студенты, жители Тюмени и региона, пишет КП-Тюмень.