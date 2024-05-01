Профильная смена для 50 активистов "Движения Первых" идет в тюменском "Роднике"

| Фото: ОРЦ "Родник" | Фото: ОРЦ "Родник"

Профильную смену для 50 активистов "Движения Первых" проводят в тюменском "Роднике". Они стали победителями апрельского отбора. Каждый сможет за проведенное в учреждении время развить свой лидерский, творческий и коммуникативный потенциал, сообщает областной реабилитационный центр.

"Я приехала на смену, чтобы прокачать творческие навыки. В движении с прошлого года и уже съездила на Университетскую смену в Красноярск. От смены жду новых друзей и реализации своих идей", - поделилась активистка из Бердюжья Полина Курочкина.

Чтобы попасть на профильную смену, ребята готовили конкурсные задания. Они понимали, что предстоит необычная смена. Большое внимание будет уделяться инициативам подростков.

"Смена нацелена на индивидуальные и отрядные достижения. Мы взяли за основу игры, где надо прокачивать навыки, формировать команду. В течение дня каждый ребенок развивает определенные потенциалы: здоровье, ум, командную работу и другие. Дети зарабатывают карточки ученых, чтобы у них формировались ориентиры и пришло понимание, что в России есть все возможности и ресурсы для любого начинания. А команда поддержит", —рассказал руководитель смены, педагог-психолог Данил Варяев.

Кроме основной программы детям предложен комплекс оздоровления: плавание в бассейне, аппаратный массаж и спелеокамера. Смена продлится по 26 мая. Профильные смены "Время Первых" стартовали еще в пяти лагерях Тюменской области — "Ребячьей Республике", "Витязе" и "Алых парусах".