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Электронные сигареты взывают острые пневмониты и респираторный дистресс-синдром

Общество, 19:48 18 мая 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Электронные сигареты взывают острые пневмониты и респираторный дистресс-синдром. Неконтролируемое потребление вейпов породило новую болезнь EVALI — E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury поражение легких при использовании электронных сигарет. Но из-за отсутствия кода по МКБ 10, EVALI пока "диагноз исключение".

"Электронные сигареты поражают не только дыхательную систему, но и другие органы, такие как сосуды и мозг. Вследствие этого у любителей вейпов увеличивается риск развития серьезных и опасных заболеваний", - рассказала tmn.aif.ru врач-педиатр, детский пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына.

Основное вредное вещество, которое содержится в парах электронных сигарет, - ацетат витамина Е. При его нагревании образуется кетен, который является раздражителем бронхов и легких. Другие компоненты, такие как масла каннабиноидов, нефтяные дистилляты и лимонен, также оказывают свой вредный эффект на организм.

Нагревание глицерина и пропиленгликоля, входящих в состав жидкостей для электронных сигарет, может привести к выделению формальдегида, что является канцерогеном первой группы и значительно повышает риски развития онкологических заболеваний, причем даже среди подростков.

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