В “Аптекарском огороде” Тюменского медуниверситета устроили субботник с активностями

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Субботник на "Аптекарском огороде" проходит на территории питомника лекарственных растений института фармации Тюменского медицинского университета на ул. Одесской 18 мая. Побывать на нем можно до 14 часов.

Все желающие могут послушать лекции об экологичном образе жизни, по фармации, экологии, принять участие в различных мастер-классах. На одном из них предлагают сделать бальзам для губ. Студентки 244-й группы института фармации Алина Адрова и Анастасия Рязанова рассказывают о применении соевого воска, твердых и жидких масел, эфирных масел лимона, лаванды, мяты для придания аромата. “Цель нашего мастера-класса – показать, что бальзамы делать не так сложно, как все думают. Проводим такие встречи достаточно часто, организовывали его даже в Тобольске”, – рассказали девушки.

Другие мастер-классы посвящены созданию экосумок и игрушек для приютских собак.

В самом питомнике произрастает много растений как тюменской флоры, так и экзотических. После субботника количество видов в нем увеличится. Для этого сюда привезли лиственницу, аронию, красноцветковую яблоню, нескольких видов травянистых растений – шалфей, мята перечная, зверобой, родиола розовая.

“Люди, интересующиеся лекарственными растениями, знают, что даже привычные нам сорные травы – подорожник, одуванчик, хвощ полевой – имеют большую ценность. Есть у нас и необычные виды, например, наш гость с Дальнего Востока элеутерококк колючий, кавказское растение скополия карниолийская. Они себя здесь прекрасно чувствуют. Студенты имеют возможность ознакомиться с ними”, – рассказала руководитель образовательной программы по специальности фармация, доктор биологических наук, профессор Ольга Русакова.

За помощь в субботнике участникам вручали желуди дуба черешчатого. Плоды стали своеобразной валютой фестиваля, пропуском на другие активности. Тюменцы могут оставить их себе, чтобы высадить в своем дворе или палисаднике.

Фестиваль проводится в рамках реализации проекта "Научно-образовательная площадка "Аптекарский огород". Это проект по созданию зеленой зоны на базе питомника. В 2023 году инициатива выиграла поддержку “Росмолодежи.Гранты”. Питомник должен стать базой практики для студентов институтов фармации, местом для изучения лекарственных растений, экологии, медицины и фармации жителями города.

“В рамках этого проекта осенью 2023 года удалось провести большое количество экскурсий и мастер-классов, в том числе в Тобольске. На выставке-форуме “Россия” мы показали, как делаем из лекарственных растений, экологически чистых материалов косметику. Что касается самого питомника, он пополнился большим количеством новых видов растений. В будущем это место превратится в большой красивый питомник с собственной философией, который могут посетить все желающие”, – поделился руководитель проекта, глава эковолонтерского отряда “Ботва”, староста института фармации Тюменского медицинского университета Матвей Пряников.

В питомнике полностью определят зонирование, поставят грядки, проложат сеть тропинок, сделают альпийскую горку и другие объекты ленд-арта, которые будут привлекать взгляд.

Отметим, филиалы “Аптекарского огорода” хотят организовать в разных частях города. Команда проекта мечтает, что один из них откроется на территории кампуса.

Эковолонтерский отряд "Ботва" был создан в 2022 году по инициативе студентов института фармации. Целью отряда является экологическое просвещение студентов различных институтов и курсов, популяризация рационального применения растительного сырья в качестве лекарственных препаратов.

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Инна Пахомова