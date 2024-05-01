Линейку сувениров “Капля древнего моря Тюмени” презентовали в галерее “Легенды Сибири“

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Линейку сувениров “Капля древнего моря Тюмени” презентовали в галерее “Легенды Сибири” в Международный день музеев, 18 мая. При их создании использовали не только воду из минерального источника, но и зубы акулы и позвонки костистых рыб.

Идея совместить воду из термальных источников Тюмени и зубы ископаемых акул пришла в 2024 году.

"Воду берем из источника "СоветSKY". У нас есть несколько вариантов сувенира. Первый – это, конечно, магниты с флакончиками, в которые налита термальная вода. В них же размещается либо зуб ископаемой акулы, либо позвонок рыбы. Зубы акул встречаются чаще, чем позвонки ископаемых рыбу. Позвонки нельзя использовать в качестве украшения, прикрепить на магнит, никуда не используешь. С зубами ранее делали подвески, магниты, были и открытки. Нужно было что-то новое. Термальный источник – это совсем другое. Это фактически древнее море", – поделился руководитель компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов.

Сейчас сувениры проходят тестирование. Их делают из разных материалов, с разными данными. Одни отпускают чуть дороже, другие – дешевле. 18 мая состоялась первая презентация, на ней посетители галереи сувениров "Легенды Сибири" смогли поделиться своим мнением по поводу изделий, оставить обратную связь.

Продвигая такой сувенир, можно популяризировать термальные источники, туристы будут расширять свои знания о Тюмени, убежден Михаил Михаилов.

Известный тюменский исследователь Павел Ситников ознакомился с линейкой сувениров. На его взгляд, вещицы, призванные напомнить о визите в Тюменскую область, становятся более интересными, фантастичными.

“Представленные варианты – фишка именно этого года. Это возможность вернуть в сувенирную продукцию что-то из палеонтологических экспонатов. Речь о маленьких зубах акул, позвонках рыб. Есть еще зубы скатов: все это хранится у нас многие годы, но мы не продавали их”, – добавил исследователь.

Напомним, Павел Ситников и его коллеги в теплое время года проводят для тюменцев экспедиции “Акульи пляжи”. Осенью 2023 года исследователь Владимир Ордовский открыл два новых местонахождения ископаемых акул, а, значит, предстоящий сезон обещает быть интересным. “Акульи пляжи”, на которых и взрослые, и дети собирают останки древних рыб, на этих местах планируют запустить для групп желающих в начале июня.

Инна Пахомова