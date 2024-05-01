Загрязнение сельхозземли птичьим пометом выявили в Заводоуковском округе

| Фото: ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: ИА "Тюмеснкая линия"

Загрязнение сельскохозяйственной земли птичьим пометом выявили под д. Новозаимской Заводоуковского округа. Общая площадь складирования не переработанных отходов птицеводства превысила 11 тыс. кв. м, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Согласно экспертному заключению орловского органа инспекции ФГБУ "ВНИИЗЖ" от 8 мая, в почве выявлены колиформные бактерии и бактерии группы кишечной палочки, энтерококки и яйца гельминтов.

"По результатам контрольно-надзорного мероприятия были приняты профилактические меры — ООО "Возрождение" объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, специалисты рекомендовали предприятию устранить последствия негативного воздействия на плодородные почвы и привести земельный участок в состояние, пригодное для ведения сельского хозяйства.