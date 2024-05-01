В Тюмени опрессовка началась в центре, на Лесобазе и заречных микрорайонах

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартовал в Тюмени. Работы будут проводиться до 2 июня в исторической части города, в районе Лесобазы и заречных микрорайонах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Испытания позволяют выявить уязвимые места на трубопроводах и внутридомовых системах многоквартирных домов и сразу же устранить выявленные дефекты, что снижает риск возникновения инцидентов зимой, отметили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

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