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В Тюмени опрессовка началась в центре, на Лесобазе и заречных микрорайонах

Общество, 13:02 20 мая 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартовал в Тюмени. Работы будут проводиться до 2 июня в исторической части города, в районе Лесобазы и заречных микрорайонах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Испытания позволяют выявить уязвимые места на трубопроводах и внутридомовых системах многоквартирных домов и сразу же устранить выявленные дефекты, что снижает риск возникновения инцидентов зимой, отметили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

🗓 График отключения горячего водоснабжения можно посмотреть на сайте.

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# опрессовка

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