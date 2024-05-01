В тюменской поликлинике № 17 начали выполнять ангиографию аорты и сосудов

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новое исследование - ангиографию аорты и сосудов – начали выполнять на компьютерном томографе в поликлинике №17 Тюмени. Это высокотехнологичная диагностическая процедура, в процессе проведения которой пациенту вводят йод, содержащий контрастное вещество для получения четкого информативного изображения о состоянии исследуемой области, сообщает областной департамент здравоохранения.

Внедрение нового вида диагностики стало также поводом для совершенствования навыков медработников. Специалисты рентгеновского отделения поликлиники №17, а также сотрудники поликлиники №8 прошли повышение квалификации. У врачей и лаборантов была возможность выполнять исследования под четким руководством наставника, задавать вопросы, выяснять нюансы проведения процедуры.

"С учетом того, что аппарат современный, цифровой — на компьютере сразу же разбирались особенности проведения процедуры, можно было проводить корректировку и видеть результаты", - рассказала руководитель рентгеновского отделения городской поликлиники №17 Ольга Егорина.