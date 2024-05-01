День открытых дверей пройдет в тюменском центре "Аванпост"

| Фото: региональный центр "Аванспост" | Фото: региональный центр "Аванспост"

День открытых дверей состоится в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" в Тюмени 1 июня. Мероприятие состоится с 12 часов до 15 часов 30 минут, сообщает пресс-служба учреждения.

Тюменцы и гости города подробнее узнают о военно-патриотическом воспитании молодежи в регионе. У родителей и их детей будет возможность познакомиться с программами дополнительного образования центра, пообщаться с педагогами и воспитанниками.

Торжественное открытие мероприятие начнется в 12 часов на стадионе. Затем курсанты центра представят показательные выступления по рукопашному бою и фланкировке казачьей шашкой. Также гостям предложат попробовать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни и сделать памятные фотографии на тематической фотозоне.

Добавим, приемная кампания в учреждении стартует с 17 июня. На обучение приглашаются ребята от 10 лет, занятия бесплатные.

Возрастное ограничение: 6+