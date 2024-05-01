Тюменцев научат собирать дикоросы на проекте "Зеленые сокровища Сибири"

| Фото: Альянс СО НКО | Фото: Альянс СО НКО

Второй выездной мастер-класс по сбору дикоросов в рамках программы развития экологической культуры и здорового образа жизни "Зеленые сокровища Сибири" состоится 26 мая. Мероприятие пройдёт в экопоселении родовых поместий "Родное", которое расположено на территории Свердловской области в 52 км от Тюмени по Ирбитскому тракту, между деревнями Речкина и Бурмакина, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Участники будут собирать хвощ полевой и папоротник. Оба произрастающих в Сибири растения нашли широкое применение в кулинарии и в медицине. Трава хвоща полевого издавна признана медициной как эффективное лечащее средство при болезнях почек и мочевого пузыря, как средство, улучшающее кровообращение и как хорошее кровоостанавливающее. Лечат хвощом старые, плохо заживающие и гнойные раны и язвы. При ангине и воспалении десен также прибегают к настою из хвоща. Из хвоща полевого и лечебных сборов с его участием в домашних условиях можно приготовить лечебные препараты от многих болезней. Препараты на основе папоротника в основном применяют в борьбе с кишечными паразитами. Также растение применяется для лечения судорог, ревматизма, экземы и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Эксперты "Зеленых сокровищ Сибири" расскажут, как правильно заготавливать и использовать в пищу эти удивительные растения. При этом все собранные на выезде дикоросы можно будет забрать с собой.

Участие бесплатное, необходима регистрация в гугл-форме. Организаторы особо приглашают присоединиться автоволонтеров, готовых помочь с трансфером до пункта назначения, тех гостей, у кого нет машин.

Выезд состоится в 9 часов, общий сбор на парковке Тюменского технопарка.

Проект реализует Тюменский региональный некоммерческий благотворительный фонд экологии человека "Земляне" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Инициатива призвана познакомить широкий круг граждан, в том числе лиц из уязвимых категорий населения, с богатствами растительного мира области, а также сформировать умения и навыки экологичного сбора, заготовки и употребления как пищевых, так и лекарственных даров природы. Всего запланировано шесть выездных мастер-классов.

Возрастное ограничение: 6+.