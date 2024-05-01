Из Тобольска в Уфу откроют рейсы по четвергам и воскресеньям с 6 июня

Полёты по маршруту Уфа - Тобольск - Уфа начнет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО" из аэропорта Ремезов с 6 июня, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отправиться в Уфу прямым рейсом из Тобольска можно будет по четвергам и воскресеньям. Вылет в четверг - в 15 часов 10 минут, в воскресенье - в 10 часов 30 минут. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Напомним, что сейчас из Ремезова прямыми рейсами можно улететь по 10 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Омск, Самара, Новый Уренгой и Нижнекамск.