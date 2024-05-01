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Тюменцы могут взаимодействовать с МФЦ через VK Мессенджер

Общество, 12:14 22 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. Часть инструментов для взаимодействия с учреждением доступна и жителям Тюменской области, сообщает Минэкономразвития РФ.

Пользователи сервиса смогут получать информацию о статусе дела, записываться на прием или отменять запись, задавать вопросы в чат-боте, делиться мнением о работе офисов "Мои документы".

Получение обратной связи от пользователей VK Мессенджера позволит оперативно реагировать на запросы получателей госуслуг и тем самым повышать качество клиентского сервиса, считают эксперты.

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# ВКонтакте , МФЦ

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