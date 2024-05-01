Тюменцы могут взаимодействовать с МФЦ через VK Мессенджер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители семи российских регионов могут получать информацию из МФЦ через мобильное приложение VK Мессенджер. Часть инструментов для взаимодействия с учреждением доступна и жителям Тюменской области, сообщает Минэкономразвития РФ.

Пользователи сервиса смогут получать информацию о статусе дела, записываться на прием или отменять запись, задавать вопросы в чат-боте, делиться мнением о работе офисов "Мои документы".

Получение обратной связи от пользователей VK Мессенджера позволит оперативно реагировать на запросы получателей госуслуг и тем самым повышать качество клиентского сервиса, считают эксперты.