Фасады четырех домов обновят на гостевом маршруте в Тобольске

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Фасады четырех домов обновят на гостевом маршруте в рамках программы "Тобольск настоящий". Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

С 2019 по 2023 год в Тобольске был выполнен капитальный ремонт 86 фасадов, и из них - 13 на гостевом маршруте. Сейчас еще четыре дома: №№ 14, 40, 41 в 8 мкр-н и переулок Рощинский, 66.

В план работ входит ремонт межпанельных швов, утепление торцевых стен, покраска самих фасадов. С 2024 года добавлен еще один вид работ - это устройство архитектурной подсветки. К 20 августа работы будут закончены.

Видео: Telegram-канал Максима Афанасьева