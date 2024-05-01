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Фасады четырех домов обновят на гостевом маршруте в Тобольске

Общество, 18:07 22 мая 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Фасады четырех домов обновят на гостевом маршруте в рамках программы "Тобольск настоящий". Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

С 2019 по 2023 год в Тобольске был выполнен капитальный ремонт 86 фасадов, и из них - 13 на гостевом маршруте. Сейчас еще четыре дома: №№ 14, 40, 41 в 8 мкр-н и переулок Рощинский, 66.

В план работ входит ремонт межпанельных швов, утепление торцевых стен, покраска самих фасадов. С 2024 года добавлен еще один вид работ - это устройство архитектурной подсветки. К 20 августа работы будут закончены.

Видео: Telegram-канал Максима Афанасьева

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# благоустройство , Тобольск

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