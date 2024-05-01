Эксперт отметил возможности при создании межвузовского кампуса в Тюмени

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Тюменский кампус позволит вузам объединить свои усилия для достижения национальных целей развития страны. Это отметил на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, комментируя рабочую встречу губернатора Тюменской области Александра Моора с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

В состав кампуса войдут пять тюменских вузов.

"Университеты должны активно участвовать в этом процессе, совместно с регионами, учредителями и партнерами. Вместе им предстоит провести большую работу и скорректировать стратегии развития вузов, чтобы обеспечить качественное образование и подготовку кадров, соответствующих современным требованиям. Создание межвузовского кампуса в Тюмени является важным шагом в развитии образования и науки в регионе. Этот проект позволит сформировать благоприятные условия для студентов, преподавателей и научных работников, а также способствовать инновационному развитию области, - считает Борис Корсунский. Кампус будет способствовать обмену знаниями и опытом между вузами, а также создать уникальные возможности для совместных научных исследований".

Эксперт отметил, что развитие образования и науки является приоритетным направлением для всех регионов России. "Только через совместные усилия государства, образовательных учреждений и бизнес-сообщества можно достичь значимых результатов в этой сфере. Создание межвузовского кампуса в Тюмени станет ярким примером успешного партнерства и совместной работы в интересах развития образования и науки", - подчеркнул он.

Создание в Тюмени межвузовского кампуса в рамках нацпроекта "Наука и университеты" стало одной из основных тем для обсуждения на рабочей встрече.

Кампус представляет собой комплекс объектов научно-образовательной, технопарковой, спортивной, культурно-досуговой и жилой инфраструктуры общей площадью более 167 тыс. кв. м.