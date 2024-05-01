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В Тюмени обменяются опытом патриотического воспитания молодежи

Общество, 11:54 23 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей в контексте развития дружественных связей между славянскими государствами" пройдет в ТюмГУ в рамках ХLVII Международной научно-практической конференции "Цивилизационный путь развития России: идентичность, культура, язык"в конференц-зале Школы естественных наук (ул. Осипенко, 2) 23 мая, начало - в 16 часов.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, в работе круглого стола примут участие преподаватели исторических и филологических дисциплин, студенты. С докладами выступят представители тюменских вузов и вузов-партнеров ТюмГУ в Республике Беларусь.

Круглый стол проводится для обмена опытом патриотического воспитания и передачи традиционных духовно-нравственных ценностей детям и молодежи в среде школьного и вузовского образования в России и за рубежом. Мероприятие направлено на укрепление исторических связей славянских народов.

Темой для дискуссий станут вопросы сохранения исторической памяти и исторической правды, формы воспитания исторического сознания, патриотизма и гражданственности, развитие историко-просветительской и историко-культурной деятельности в патриотическом воспитании детей и молодежи, сохранение исторических традиций, борьба с фальсификацией истории, проблемы защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, способы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на занятиях.

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# образование , патриотическое воспитание , ТюмГУ

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