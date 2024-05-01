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В Заводоуковске семьи смастерят будки для бездомных собак

Общество, 10:11 25 мая 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Семейные пары смастерят будки для бездомных собак на акции "НезаБУДКА", которая пройдет в Заводоуковске 8 июля. На ее проведение организаторы выиграли грант в 90 тыс. рублей в конкурсе социально значимых проектов "Моя идея".

"Собаки, попадающие в пункт временного содержания, после 14 - 30 дней, после стерилизации и вакцинации, возвращаются на места отлова. Многие из них не находят временную передержку, в том числе из-за отсутствия возможности купить или изготовить будку. Проблема многофакторная, ее нельзя решить в момент, но мы можем снизить ее накал и сделать жизнь конкретных животных комфортнее и безопаснее, при этом привлекая наши семьи", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель проекта Дарья Синицина.

Семьи соберут будки и распишут их. При помощи зрительского голосования выберут три самые яркие и оригинальные работы, авторы которых получат сертификаты на семейную фотосессию. Также организаторы создадут фото- и видеоконтент. Его распространят в группах помощи животных и пабликах округа.

Передадут будки на передержки 17 августа в Международный день помощи бездомных животных. Поможет в этом авторам инициативы индивидуальный предприниматель Евгений Усков. Он предоставит услуги перевозки комплектов для сборки домиков до площадки проведения, их дальнейшее хранение и перевозку до адресатов.

Следить за актуальной информацией проекта можно в группе "Центр социальной ориентации "ТПП" ВКонтакте. Там же рассказывается еще об одном актуальном медиа проекте "Трудовые династии Заводоуковска".

Виктория Макарова

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# бездомные животные , Заводоуковск , семьи , собаки

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