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Тюменская область вошла в тройку лучших Национального рейтинга качества жизни

Общество, 20:53 22 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает третье место в Национальном рейтинге качества жизни. Отчёт за 2023 год опубликовало Агентство стратегических инициатив. Список ежегодно формируется по поручению президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор.

Рейтинг строится не на мнении узкого круга экспертов, в его основе сложная система показателей и опросов. Оценивается, например, качество медицинских услуг в регионе, образование, экология, жилье и инфраструктура – всего 10 различных элементов среды, которые отвечают запросам каждого человека.

"Это значит, что Тюменская область остается привлекательной для жизни. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в благополучие нашего региона", - сказал глава региона.

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# Александр Моор , национальный рейтинг

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