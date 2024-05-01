Ветеран СВО Денис Метлев завоевал бронзу в день рождения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеран специальной военной операции, имеющий медаль "За Отвагу", принял участие в региональной XXIX Спартакиаде спортсменов с ограниченными возможностями. Он взял бронзу в двух дисциплинах: настольном теннисе 21 мая и пауэрлифтинге – классическом жиме – 22 мая. Кроме того, награждение совпало с днем рождения Дениса – 22 мая ему исполнилось 28 лет.

Денис Метлев - выпускник ТВВИКУ, со спортом всегда был на "ты", увлекался воркаутом, легко крутил солнце на турнике. В училище спортивная подготовка продолжилась бегом, игрой в волейбол и футбол – всем понемногу.

После выпуска в 2019 году молодой человек служил в Буденновске Ставропольского края. Вплоть до февраля 2022 года, когда его в составе воинской части направили в зону СВО для выполнения боевых задач. По словам ветерана, военные инженеры устанавливали и разминировали минные поля, подрывали мосты, на стратегических направлениях саперы действовали как разведчики.

Спустя три месяца, в конце мая 2022 года, получил ранение – наступил на противопехотную мину. В полевом госпитале хирурги произвели травматическую ампутацию правой ноги, чтобы сохранить бойцу жизнь. Затем Дениса направили в Москву, в военный госпиталь им. Вишневского.

Со своими сослуживцами он постоянно на связи, в большинстве ребята продолжают защищать Отечество. Есть и те, кто навечно останутся молодыми в памяти друзей. Денис Метлев поделился, что иногда ему хочется вернуться и помочь боевым товарищам, ну а пока он привыкает к новой действительности.

После восстановления мужчине предложили работать в военном комиссариате одного из городов. Он выбрал Тюмень, к которой прикипел сердцем за время учебы.

"Очень много здесь воспоминаний, красивый и любимый город. Мне здесь нравится, и до родителей недалеко", - рассказал Денис в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К штабной работе Денис пока не привык, он человек действия, а в военкомате в основном трудится с бумагами. Компенсирует это спортом, мечтает добиться профессиональных высот в армрестлинге, направлении для него новом и малоизученном. Знакомится с теорией, пробует силы на практике. Специалисты фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области помогли организовать ему тренировочный процесс и выход на соревнования, а проект "Надёжный тыл" – тренировки по армрестлингу под руководством Владислава Чикишева.

По словам Дениса, на передовой ему очень помогали и поддерживали письма любимой супруги Ксении.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ей, конечно, пришлось тяжеловато, на связь я особо не выходил. Переживала. В первый день ампутации сообщил сослуживцам, а на следующий день парни позвонили ей. Еще через день сам позвонил жене. Она сказала, что все неважно, главное, что живой и возвращаюсь домой", - рассказал Денис Метлев.

Протез ему сделали от Минобороны, домой вернулся на своих ногах, привык достаточно быстро, потому что ампутирована стопа. Денис нормально передвигается, водит автомобиль, правда, от пробежек пришлось отказаться, потому что протез на это не рассчитан.

В ближайшем будущем Денис Метлев надеется найти свое направление и предназначение: "Есть планы, есть мечты, но говорить о них преждевременно", - подытожил ветеран СВО.

По словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динары Поштаренко, реабилитация участников специальной военной операции после ранения – одна из главных задач фонда.

"Для этого создана и действует программа, в которой важное место занимает спорт. Предлагаем нашим подопечным участие в соревнованиях различного уровня. Это помогает им быстрее адаптироваться, завести новые знакомства и найти увлечения по душе".

| Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области

Инна Кондрашкина