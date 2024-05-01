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60 рабочих мест предложили тюменским подросткам на ярмарке вакансий

Общество, 13:23 23 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарка вакансий для несовершеннолетних прошла на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тюмени 23 мая. Работодатели предложили более 60 рабочих мест по вакансиям: регистратор, рабочий по озеленению, кухонный рабочий, кассир, помощник библиотекаря и другие.

Среди работодателей были: сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка"; предприятие "Вереск", занимающееся озеленением и уборкой улиц; централизованная городская библиотечная система; тюменские детские сады №№ 36 и 90; городская поликлиника № 8.

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" предлагает подросткам поработать кассиром или кухонным работником. "Мы трудоустраиваем как подростков от 16 лет, так и совершеннолетних граждан на полный рабочий день. Чтобы устроиться, необходимо заполнить анкету. Можно выбрать любое предприятие в городе, например, которое ближе к дому. Дальше идет собеседование, направление на медкомиссию. Она оплачивается работодателем, раз в год пролонгируется", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер предприятия Алексей Крижановский.

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Ученица 10 класса школы № 70 Арина Сергеева узнала о ярмарке от родителей.

"Я хочу найти подработку на лето, чтобы получить первый опыт работы и заработать немного на обучение. Я пока не знаю, какую вакансию выбрать. Мне понравилась идея поработать в общепите кассиром. Еще рассматриваю сборщика заказов или что-то в этом роде", - поделилась старшеклассница.

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Юлия Божок

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# занятость подростков , ярмарка вакансий

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