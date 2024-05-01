60 спортсменов поучаствуют в инклюзивном фестивале настольных спортигр в Ишиме

| Фото: ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Около 60 спортсменов станут участниками второго этапа Инклюзивного фестиваля настольных спортивных игр "Разные – Равные – Единые", который пройдет 27 мая в Ишиме. Это представители Викуловского, Сорокинского, Абатского, Ишимского, Сладковского, Казанского, Бердюжского, Армизонского, Омутинского, Аромашевского районов, Ишима и Голышмановского городского округа, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Представители местных организаций Всероссийского общества инвалидов объединятся в команды с депутатами Тюменской городской думы и депутатами дум муниципальных образований и сразятся в трех видах настольных игр - шафлборд, кульбутто, джакколо. Участники поспорят за выход в финал, который пройдет в Тюмени 31 мая.

Добавим, что проект реализован при поддержке областного департамента социального развития, регионального отделения партии "Единая Россия" и областной организации Всероссийского общества инвалидов.