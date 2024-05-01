Спасатели защищают от паводка населённые пункты Тобольского района

| Фото: Пресс-служба главы Тобольского района | Фото: Пресс-служба главы Тобольского района

42 человека в составе группировки МЧС прибыли в Тобольский район 23 мая. Спасатели укрепляют защитные сооружения в подтопляемых территориях.

Работы по направлению к аэропорту "Ремезов" ведут 12 специалистов ТОСЭР из Вагайского района.

"Порядка сотни добровольцев прибыли в Ворогушинское и Санниковское поселение. Приехали сотрудники районной администрации, центра творчества, добровольцы из Карачино, Абалака. Их села вне зоны подтопления, но ребята и главы поселений не остались равнодушными к беде соседей", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Мероприятия по предупреждению паводка продолжаются в деревнях Устамак, Сабанаки, Юрты Иртышатские и селе Ворогушино.