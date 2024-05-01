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Первые ЕГЭ прошли в Тюменской области

Общество, 19:56 23 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первые ЕГЭ по географии, литературе, химии прошли в Тюменской области 23 мая, сообщает региональный департамент образования.

Предметы по выбору сдали 2,4 тыс. выпускников: географию – 349 человек, литературу – 659, химия - 1 тыс. 444

Это первые испытания, результаты которых станут известны не позднее 6 июня.

Основные дни основного периода ЕГЭ пройдут с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни.

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