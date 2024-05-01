Активисты привели в порядок могилы красноармейцев на Текутьевском кладбище в Тюмени

Активисты "Молодой Гвардии", школьники и студенты, привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны в Тюмени 23 мая.

Субботник прошёл на территории Текутьевского кладбища, где похоронены солдаты Красной армии.

В мероприятии приняли участие студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и учащиеся школы №5.

Ребята прибрались на нескольких десятках могил, а также на территории братского захоронения.