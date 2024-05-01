Активисты привели в порядок могилы красноармейцев на Текутьевском кладбище в Тюмени
Общество, 20:47 23 мая 2024
Активисты "Молодой Гвардии", школьники и студенты, привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны в Тюмени 23 мая.
Субботник прошёл на территории Текутьевского кладбища, где похоронены солдаты Красной армии.
В мероприятии приняли участие студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и учащиеся школы №5.
Ребята прибрались на нескольких десятках могил, а также на территории братского захоронения.