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Активисты привели в порядок могилы красноармейцев на Текутьевском кладбище в Тюмени

Общество, 20:47 23 мая 2024

Активисты "Молодой Гвардии", школьники и студенты, привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны в Тюмени 23 мая.

Субботник прошёл на территории Текутьевского кладбища, где похоронены солдаты Красной армии.

В мероприятии приняли участие студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и учащиеся школы №5.

Ребята прибрались на нескольких десятках могил, а также на территории братского захоронения.

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