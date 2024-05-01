Тобольской нефтехимии исполняется 50 лет

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2024 год юбилейный для тобольской нефтехимии – ей исполняется 50 лет. Сегодня 51 % всех объемов полиэтилена и 54 % полипропилена в России производят в ЗапСибНефтехиме в Тобольске. Здесь выпускают более 67 марок полиэтилена, более 25 марок полипропилена. СИБУР создает марки, которых в стране раньше не было.

В 2023 году дан старт строительству нового комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена, запуск которого выведет Россию в топ-5 мировых производителей полипропилена.

До 80 % окружающих человека предметов произведены из полимеров, которые перерабатывают в пластик, резину и другие современные синтетические материалы. Они используются в медицине, автомобилестроении, текстильной промышленности, строительстве, ЖКХ, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и производстве товаров народного потребления.

Тобольские полимеры используют в Томске на производстве пищевой упаковки, в Твери — на геотекстиле, в Самаре — для выпуска компаундов для автопрома, в Алтайском крае – для изготовления мешков для сельхозпродукции. Компания поставляет продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африку и Латинскую Америку.

Генеральный директор "Запсибнефтехима" Андрей Кугаевский отметил, что будучи крупнейшим активом СИБУРа, предприятие занимает ведущую позицию в нефтехимической отрасли.

"Оно не только сохранило советское наследие, но и многократно усилило его. Для сравнения, на момент пуска в 1984 году Тобольский нефтехимический комбинат был способен переработать три миллиона тонн углеводородного сырья в год, сегодня этот показатель приближается к отметке в девять миллионов тонн в год. За последние 15 лет в развитие тобольской площадки было вложено более одного триллиона рублей. Была модернизирована трубопроводная сеть протяженностью более одной тысячи километров, проведено техническое перевооружение производств исторического контура, созданы новые мощности и переделы", - сказал он в интервью Review.

Напомним, 7 мая 1974 года началось строительство площадки нефтехимкомбината. В декабре 1984 года была запущена в эксплуатацию центральная газофракционирующая установка предприятия, в 1987 году - установка по производству бутадиена, в 1997 году - изобутилена и МТБЭ. В октябре 2013 года запущено первое в Тобольске полимерное производство. В 2014 году СИБУР приступил к подготовке площадки для строительства ещё более крупного производства — комплекса "ЗапСибНефтехим" и уже в 2020 году "ЗапСибНефтехим" достиг проектной мощности. Также в декабре 2020 года произошло юридическое объединение "ЗапСибНефтехима" и ранее введенных в Тобольске нефтегазохимических производств. Суммарные мощности по полиэтилену и полипропилену на сегодня составляют 2,5 миллиона тонн в год. Весной 2022 года "ЗапСибНефтехим" запустил новое производство и получил первую партию отечественного малеинового ангидрида (МАН).