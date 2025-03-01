Тюменская область - один из четырех регионов России с наименьшей инфляцией

| Фото: департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Тюменская область - один из четырех регионов России с наименьшей инфляцией за январь и февраль 2025 г. Показатель зафиксирован на уровне 8 %, что на два процентных пункта ниже, чем в целом по стране, приводит данные Росстата областной департамент экономики.

Кроме того, регион на втором месте по наименьшей инфляции среди регионов Уральского федерального округа.

Основным фактором, который способствует низкому уровню инфляции, стал небольшой рост цен на непродовольственные товары - 5,6 %.

На продукты - 8,4 %, что дало возможность области занять седьмое место по этому показателю среди субъектов РФ.

В то же время уровень инфляции на услуги в регионе составил 10,7%, что также ниже общероссийского значения - 12,8 %.