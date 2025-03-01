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Тюменские депутаты оценили работу полиции в 2024 году

Политика, 11:37 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эффективная работа тюменской полиции в течение 2024 года позволила обеспечить высокий уровень общественной безопасности, правопорядка и законности в регионе. Это отметили депутаты Тюменской областной думы, заслушав на очередном заседании отчет начальника УМВД России по Тюменской области "О деятельности полиции Тюменской области по итогам 2024 года".

Предпринятые профилактические меры привели к снижению криминальной активности, а также позволили не допустить фактов совершения терроризма, экстремистских проявлений и масштабных нарушений при проведении массовых мероприятий. "И это, безусловно, говорит о высокой работоспособности нашей полиции", - считает председатель думы Фуат Сайфитдинов.

Эти результаты, по оценке депутатов, во многом обусловлены поддержкой, которую оказывает полиции правительство области. По поручению губернатора, ежегодно выделяются средства на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, региональную программу по профилактике правонарушений. Еще в 2022 году по решению главы региона по этой статье расходов регионального бюджета увеличен объем финансирования более чем в 2 раза (2022 год - 17,2 млн рублей).

На поддержку материально-технического обеспечения (приобретение автотранспорта, компьютерной и оргтехники и др.) подразделений УМВД России по Тюменской области по охране общественного порядка в 2023-2024 годах было выделено по 45 млн рублей.

На очередном заседании принято решение о введении региональных выплат для участковых уполномоченных полиции. "В самое ближайшее время мы примем необходимые документы и, не смотря на сложности с бюджетом, выделим необходимые ресурсы для этого, чтобы максимально укомплектовать штат участковых достойными сотрудниками, которые будут эффективно выполнять свои задачи и обеспечивать безопасность наших граждан", - сказал губернатор.

Настоящей проблемой в регионе стало мошенничество в отношении граждан. Причиненный им ущерб по итогам 2024 года составил 1,4 млрд рублей. Среди пострадавших много пенсионеров и инвалидов. Для более эффективной борьбы с телефонным и интернет мошенничеством, необходима, по мнению депутата Владимира Ульянова, координация действия органов МВД с другими структурами, которые, так или иначе, причастны к обеспечению информационной безопасности.

Дополнительной мерой по борьбе с телефонными мошенниками может стать личное участие каждого депутата в профилактике этих преступления, считает заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик. "У меня каждую неделю проходит по несколько встреч с населением, и ни разу я не подняла это темы, - сказала она. – Обязуюсь, исправиться, и на каждой встрече предупреждать людей о телефонных мошенниках".

Мера, по оценке специалистов, действительно, действенная. Ведь не каждый человек, особенно не молодой, читает многочисленные пресс-релизы разных служб, и читает криминальные новости. А мнение и предупреждение авторитетного человека может повлиять не сознание человека.

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# облдума , полиция

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