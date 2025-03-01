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8,8 млрд рублей составил объем выполненных работ в строительной сфере Тюменской области

Экономика, 11:15 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8,8 млрд рублей составил объем выполненных работ в строительной сфере Тюменской области за январь. Это больше на 38 %, чем за первый месяц годом ранее, приводит данные Росстата региональный департамент экономики.

Динамика выше среднероссийской. Прирост по стране не превысил 7,4 % к январю 2024 г. Общий объем выполненных работ в строительной сфере России - 856,6 млрд рублей.

Отметим, развитие отрасли обсуждают на I Всероссийской конференции по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям в Тюмени 20 и 21 марта. Ее участниками стали более 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, городов Югры, Ямала, Курганской и Тюменской областей.

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# Росстат , строительство

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