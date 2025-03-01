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Герой России Олег Щепетков встретился со студентами-медиками в Тюмени

Общество, 11:04 21 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всю жизнь по роду своей лётной работы Герой России, лётчик-испытатель Олег Щепетков очень плотно связан с медициной. Возможность летать до 65 лет без ограничений дал ему кандидат медицинских наук Пётр Слепенков. Об этих фактах своей биографии Герой России рассказал студентам Тюменского медколледжа. Встреча прошла в рамках федерального проекта "Вахта героев".

Олег Щепетков установил шесть мировых авиационных рекордов скороподъёмности на реактивном высотном самолёте, принимал участие в международной программе исследования атмосферы Земли, выполнял стратосферные полёты в условиях полярной ночи над северными морями, Индийским и Атлантическим океанами.

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Лётчик дважды пересек 300-километровую "озоновую дыру" в Антарктиде. 12 сентября 2001 года при выполнении испытательного полёта на М-101Т "Гжель" Олег Щепетков был вынужден покинуть неуправляемый самолёт на парашюте. Второй пилот, А. Г. Бесчастнов, погиб.

Осуществил посадку в условиях сплошной грозовой облачности. В 2002 году при полёте над Европой самолёт под управлением Щепеткова попал в облачность, один из двигателей заглох. Он посадил машину с третьей попытки, в баках оставалось всего несколько литров топлива.

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"В 1997 году я ещё был достаточно молодой, мне было 43 года, я разбился, самолёт упал. Я в вдребезги весь. Были сломаны семь рёбер, пробито лёгкое, перелом позвоночника, ключица рассыпалась. Вообще летать я не должен был. Но доктор поднял на ноги, сказал: у тебя запас больше. И он курировал меня до конца лечения", - рассказал студентам лётчик.

Пилот более 50 типов самолётов и их модификаций, налетал около 3 тыс. часов, из них более тысячи — на испытаниях. Указом Президента Российской Федерации в 2004 году за мужество и героизм при испытании авиатехники и исследованиях атмосферы Олегу Щепеткову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда".

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Напомним, что федеральный проект "Вахта героев" стартовал в Тюмени 19 марта. Герои России и СССР — танкисты, лётчики, а также другие военнослужащие на протяжении трёх дней общаются с тюменскими студентами, рассказывают им о своём боевом пути и подвигах.

Александр Лабыкин, Николай Ступников

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# Герой России , самолёты , студенты

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