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Более семи тысяч тонн семян проверили в Упоровском районе

Экономика, 21:17 20 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7 тыс. тонн семян проверили в Упоровском районе. Это половина от общего объема. При этом кондиционными признали 300 тонн, сообщает Россельхозцентр Тюменской области.

"Специалисты ожидали более низкую всхожесть, но семенной материал показал хороший результат. Также проводят исследования партий семян на реализацию. В компании "Нива-Агро" для этих целей отобрали 300 тонн пшеницы. ЗАО "Русь" уже реализовала горох", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, специалисты исследуют партии элитного семенного картофеля на упоровском и липихинском складах агрофирмы "КРиММ". Более 200 тонн соответствуют ГОСТу, что вместе с благоприятными погодными условиями обеспечит высокую урожайность культуры.

Агрономам предстоит проверить посадочный материал на заражённость болезнями. По результатам исследований в хозяйствах подберут комплекс пестицидов для обработки семян и посевов.

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# Россельхозцентр , семена

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