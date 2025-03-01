  • 21 марта 202521.03.2025пятница
  • USD84,3955
    EUR92,4633
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер западный

Детский сад на 300 мест возводит застройщик в Тюменской слободе

Общество, 10:53 21 марта 2025

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Детский сад на 300 мест возводит застройщик в микрорайоне Тюменская слобода. Строители уже приступили к внутренним отделочным работам – штукатурят стены, заливают полы, монтируют вентиляцию и кровлю.

О ходе работ рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам рабочего визита на объект.

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

"Посетил строительную площадку нового детского сада в ЖК "Легенда Парк", возводимого в рамках региональной программы. Этот объект стал уже десятым детским садом, построенным тюменским заводом ЖБИ-3. Предыдущий аналогичный проект был реализован осенью прошлого года в микрорайоне Мелиораторов", - уточнил глава города.

По оценке Максима Афанасьева, за счет детально продуманной логистики подрядчик завершит строительство в течение полутора лет. Окончание всех работ запланировано на осень, однако строители стремятся сдать объект досрочно.

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

На первом этаже здания разместятся четыре группы, на втором и третьем — по пять. На втором этаже расположен спортивный зал, на третьем — музыкальный. Для каждой группы подготовят свой участок для прогулок. Подземные сети на территории садика уже проложили. Позже строители благоустроят пространство, обустроят пешеходные дорожки и парковки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# детский сад , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:59 21.03.2025Тюменские дошколята осваивают мультимедийное оборудование
11:48 21.03.2025Проект "Виртуальный страйкбол" планируют запустить в Тюмени
11:04 21.03.2025Герой России Олег Щепетков встретился со студентами-медиками в Тюмени
10:53 21.03.2025Детский сад на 300 мест возводит застройщик в Тюменской слободе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора