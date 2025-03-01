Детский сад на 300 мест возводит застройщик в Тюменской слободе

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Детский сад на 300 мест возводит застройщик в микрорайоне Тюменская слобода. Строители уже приступили к внутренним отделочным работам – штукатурят стены, заливают полы, монтируют вентиляцию и кровлю.

О ходе работ рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам рабочего визита на объект.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

"Посетил строительную площадку нового детского сада в ЖК "Легенда Парк", возводимого в рамках региональной программы. Этот объект стал уже десятым детским садом, построенным тюменским заводом ЖБИ-3. Предыдущий аналогичный проект был реализован осенью прошлого года в микрорайоне Мелиораторов", - уточнил глава города.

По оценке Максима Афанасьева, за счет детально продуманной логистики подрядчик завершит строительство в течение полутора лет. Окончание всех работ запланировано на осень, однако строители стремятся сдать объект досрочно.

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

На первом этаже здания разместятся четыре группы, на втором и третьем — по пять. На втором этаже расположен спортивный зал, на третьем — музыкальный. Для каждой группы подготовят свой участок для прогулок. Подземные сети на территории садика уже проложили. Позже строители благоустроят пространство, обустроят пешеходные дорожки и парковки.